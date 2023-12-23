Младенец умер после пробы Манту. Вот как было дело
В Пермском крае в городе Кудымкар четырёхмесячная девочка умерла через несколько дней после пробы Манту. Перед инъекцией педиатр осмотрел ребёнка и не нашёл никаких отклонений. Но уже ночью ребёнку стало плохо, походы по врачам и даже лечение в стационаре результата не дали. Медики не смогли нечем помочь. Убитая горем мать считает, что виноваты врачи, который не назначили анализы и всё тянули время.
Как сообщило издание PARMANEWS, пробу поставили 11 декабря. Той же ночью у ребёнка поднялась температура до 39 градусов, которую мать пыталась сбивать нурофеном. На следующий день их направили к ЛОРу. В стационар класть не стали. 13 декабря малышку осмотрел ЛОР — по его части всё было в порядке. В итоге маму с ребёнком всё-таки положили в инфекционное отделение. Там педиатр заподозрил какие-то отклонения в лёгких, но в тот же день почему на снимок не направил. В результате ребёнку продолжали сбивать температуру.
В ночь на 14-е число кроха начала задыхаться и синеть, на теле появились красные пятна. В конце концов врачи не смогли ничем помочь. Мать винит в трагедии медиков, так как никто их них так и не смог за несколько дней сказать, что с ребёнком и хоть как-то помочь. Местный Следком уже начал проверку, трагедия на контроле у регионального Минздрава.
Ранее стало известно, что девочке парализовало голосовые связки из-за коронавируса. Ей понадобилась операция.