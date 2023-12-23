Младенец умер после пробы Манту. Вот как было дело

Как сообщило издание PARMANEWS, пробу поставили 11 декабря. Той же ночью у ребёнка поднялась температура до 39 градусов, которую мать пыталась сбивать нурофеном. На следующий день их направили к ЛОРу. В стационар класть не стали. 13 декабря малышку осмотрел ЛОР — по его части всё было в порядке. В итоге маму с ребёнком всё-таки положили в инфекционное отделение. Там педиатр заподозрил какие-то отклонения в лёгких, но в тот же день почему на снимок не направил. В результате ребёнку продолжали сбивать температуру.

В ночь на 14-е число кроха начала задыхаться и синеть, на теле появились красные пятна. В конце концов врачи не смогли ничем помочь. Мать винит в трагедии медиков, так как никто их них так и не смог за несколько дней сказать, что с ребёнком и хоть как-то помочь. Местный Следком уже начал проверку, трагедия на контроле у регионального Минздрава.

Ранее стало известно, что девочке парализовало голосовые связки из-за коронавируса. Ей понадобилась операция.