«Мне достаётся за разбросанные вещи». Лолита поведала о контактах с умершей роднёй

По словам Лолиты, дома она хранит фотографии умерших родственников. Когда она возвращается с гастролей, ей кажется, что они её ждут.

«Я чувствую в доме движение. Я всегда его чувствую», — рассказала артистка.

Она отметила, что родня с того света может даже наказывать её.

«Мне очень достаётся за разбросанные вещи, я это тоже просекла», — поведала Лолита. У певицы были случаи, когда она никак не могла найти дома необходимый предмет. Для неё такие ситуации — знак, что пора убираться. Но иногда с родственниками удаётся договорится: вещь находится, а уборку она переносит на потом.

При этом Лолита иногда обращается к умершим за помощью. И тогда решение проблемы находится само собой. Например, когда у певицы не было ни на что времени, а дома протекала крыша, откуда ни возьмись пришёл мужчина, который сам предложил всё починить.

Ранее Лолита рассказала, что у неё есть одно заболевание. По её словам, этот недуг даже тяжелее, чем алкоголизм.