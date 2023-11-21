«Мне достаётся за разбросанные вещи». Лолита поведала о контактах с умершей роднёй
Певица Лолита Милявская верит в потусторонние силы и получает помощь от умерших родственников, даже от тех, которых никогда в жизни не видела. Об этом она поведала в интервью Алле Шишкиной. По её словам, у себя дома она всегда чувствует некое движение. Родня с того света может даже иногда наказывать артистку, если в доме разбросаны вещи. Но стоит ей попросить у них помощи, как решение проблемы приходит как будто из ниоткуда.
По словам Лолиты, дома она хранит фотографии умерших родственников. Когда она возвращается с гастролей, ей кажется, что они её ждут.
«Я чувствую в доме движение. Я всегда его чувствую», — рассказала артистка.
Она отметила, что родня с того света может даже наказывать её.
«Мне очень достаётся за разбросанные вещи, я это тоже просекла», — поведала Лолита. У певицы были случаи, когда она никак не могла найти дома необходимый предмет. Для неё такие ситуации — знак, что пора убираться. Но иногда с родственниками удаётся договорится: вещь находится, а уборку она переносит на потом.
При этом Лолита иногда обращается к умершим за помощью. И тогда решение проблемы находится само собой. Например, когда у певицы не было ни на что времени, а дома протекала крыша, откуда ни возьмись пришёл мужчина, который сам предложил всё починить.
Ранее Лолита рассказала, что у неё есть одно заболевание. По её словам, этот недуг даже тяжелее, чем алкоголизм.