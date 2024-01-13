Многие не дождутся посылок с Wildberries. На складе с товарами под Питером сильный пожар
Рано утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелись склады. Сперва огонь разошёлся на 1000 кв. м, но спустя некоторое время распространился на все 50 000 кв. м. Пожару присвоили ранг повышенной опасности. На месте уже работают пожарные и спасатели, работников склада эвакуировали и о пострадавших не сообщается.
Склад располагается по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153, сами помещения высотой 20 метров, а площадью — 350 на 320 метров.
Как выяснила Baza, за неделю до пожара в 1-м и 2-м блоке склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, каждый раз — ложная. Поэтому утром 13 января работники склада сразу и не запаниковали, потому как решили, что срабатывание снова ложное.
Последние два дня на складах проходили миграционные проверки полиции и Росгвардии, во время которых задержали пятерых человек. Все они были сотрудниками компаний-перевозчиков, которые работали с Wildberries.
А рейды начались после массовой драки приезжих работников. В итоге пострадали 33-летний гражданин Азербайджана и 35-летний гражданин Таджикистана. Первого с ножевыми ранениями увезли в больницу, а второго после оказания медицинской помощи задержали. Ему грозят 10 лет колонии за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.
Компания Wildberries пообещала вернуть покупателям деньги за сгоревшие товары, а продавцам компенсировать убытки за повреждённые или пропавшие позиции. На сайте карточки товаров со склада в Шушарах временно скроют. Масштабы повреждений и возможных убытков в компании пока подсчитать не могут.
На складах и рынках часто что-то загорается, например, летом в деревне Гривно Московской области загорелся 6-этажный склад Ozon.