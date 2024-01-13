Многие не дождутся посылок с Wildberries. На складе с товарами под Питером сильный пожар

Склад располагается по адресу Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153, сами помещения высотой 20 метров, а площадью — 350 на 320 метров.

Как выяснила Baza, за неделю до пожара в 1-м и 2-м блоке склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, каждый раз — ложная. Поэтому утром 13 января работники склада сразу и не запаниковали, потому как решили, что срабатывание снова ложное.

Последние два дня на складах проходили миграционные проверки полиции и Росгвардии, во время которых задержали пятерых человек. Все они были сотрудниками компаний-перевозчиков, которые работали с Wildberries.

А рейды начались после массовой драки приезжих работников. В итоге пострадали 33-летний гражданин Азербайджана и 35-летний гражданин Таджикистана. Первого с ножевыми ранениями увезли в больницу, а второго после оказания медицинской помощи задержали. Ему грозят 10 лет колонии за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.

Компания Wildberries пообещала вернуть покупателям деньги за сгоревшие товары, а продавцам компенсировать убытки за повреждённые или пропавшие позиции. На сайте карточки товаров со склада в Шушарах временно скроют. Масштабы повреждений и возможных убытков в компании пока подсчитать не могут.

На складах и рынках часто что-то загорается, например, летом в деревне Гривно Московской области загорелся 6-этажный склад Ozon.