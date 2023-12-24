Блогерша с шестью детьми Саша Стриженова вышла замуж в пятый раз

Стриженова была удивлена широким жестом своего возлюбленного. Но откладывать свадьбу в долгий ящик они не стали — в тот же день пара расписалась.

«Я каждый день просыпаюсь и благодарю Бога за то, что у меня есть ты и я не хочу, чтоб это когда-то закончилось. Я хочу, чтобы каждый день ты смотрела на меня вот такими глазами», — говорил Павел, находясь на сцене. Правда, уже на следующий день паре пришлось расстаться — новоиспечённый муж уехал по работе.

Сейчас у Стриженовой шестеро детей. В браке с первым мужем, тоже Павлом, родились Роман и Валерия, от другого возлюбленного Александра на свет появился Илья, от мужа Артура родились Алан и Мия. Шестую девочку зовут Марианна. Кто её папа, неизвестно. Павел из Сочи относится к девочке как к своей.

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