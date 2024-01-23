Многодетным семьям закрепили выплаты по всей России. Подробности

Из указа Владимира Путина следует, что статус многодетной семьи будут сохраняться вплоть до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет — при условии, что он получает образование очно.

Ранее такая возможность была только в некоторых регионах. В Петербурге если старшему ребёнку исполнялось 18 лет, семья теряла статус многодетной. А в Омской области такая семья продолжала получать соцподдержку, если старшие дети учились в колледже или вузе очно, пока им не исполнится 23 года.

Также в указе говорится, что многодетным семьям гарантируют:

госпособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;

меры поддержки в сфере трудовых отношений;

досрочное назначение матерям страховой пенсии по старости.

Единый статус многодетной семьи позволяет ей сохранять положенные выплаты даже в случае переезда в другой регион.

Ранее юрист рассказал, какие льготы россиянам нужно продлевать, чтобы их не лишиться.