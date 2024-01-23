Опубликовано 23 января 2024, 12:00
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Многодетным семьям закрепили выплаты по всей России. Подробности
До сих пор общего для всей страны определения многодетной семьи не было, и каждый регион вводил своё собственное. Теперь же в России этот статус будут получать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Статус устанавливается бессрочно. Ранее в некоторых регионах он утрачивался, если старшему ребёнку исполнялось 18 лет. Новый указ даёт возможность продолжить получать со поддержку с одним нюансом.
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Из указа Владимира Путина следует, что статус многодетной семьи будут сохраняться вплоть до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет — при условии, что он получает образование очно.
Ранее такая возможность была только в некоторых регионах. В Петербурге если старшему ребёнку исполнялось 18 лет, семья теряла статус многодетной. А в Омской области такая семья продолжала получать соцподдержку, если старшие дети учились в колледже или вузе очно, пока им не исполнится 23 года.
Также в указе говорится, что многодетным семьям гарантируют:
- госпособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей;
- меры поддержки в сфере трудовых отношений;
- досрочное назначение матерям страховой пенсии по старости.
Единый статус многодетной семьи позволяет ей сохранять положенные выплаты даже в случае переезда в другой регион.
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