Модельер рассказал, какая обувь будет сводить с ума мужчин этой весной

Широкая голень

Актуальными еще для холодной части сезона будут сапоги на устойчивом каблуке и с широким голенищем. Причем стилистика подходит любая — от ковбойских казаков до деловых женственных на средней шпильке. С ними легко создавать разные образы.

Широкая голень красиво подчеркнёт стройные ноги, если наденете их под юбку или платье с темными колготами. Также в них можно заправить брюки и джинсы.

Острый нос

В демисезонный период обязательно присмотритесь к обуви с острым мысом. Это могут быть сапоги разной высоты голени или элегантные туфли.

Такая модель выглядит изящно и уже стала классикой. За счёт заостренной формы удается создать одновременно женственный и немного дерзкий образ. Кроме того, мыс визуально вытягивает рост и делает ноги более стройными. Используйте этот приём, особенно в монолуках.

Высокая платформа

Если вы хотите быть на высоте, присмотритесь к обуви на платформе. Весной 2024 года она снова будет в моде. Платформа может значительно добавить роста, тем самым, сделать ноги тоньше. При этом ходить вы будете более уверено за счёт комфортной и устойчивой колодки.

Пробуйте кроссовки на платформе, лоферы, туфли. Они могут быть и главной фишкой образа, и прост дополнять его.

Стильная танкетка

Танкетка — это более изящный вариант обуви на платформе. Она не только увеличивает рост, но и за счёт подъема визуально стройнит ноги. Присмотритесь к босоножкам на танкетке или сапожкам.

Модель прекрасно дополняет образ с платьем, миди-юбкой или свободными брюками. Этой весной актуальной будет обувь с однотонной подошвой, а также с узорами или прозрачными вставками.

Туфли kitten heels

На тёплую весну стоит присмотреть изящные туфли на небольшом каблучке — kitten heels. Они представляют собой некий компромисс между удобной плоской подошвой и стильной шпилькой. Такие туфли — воплощение элегантности и комфорта.

Особенно эффектно «каблуки котёнка» смотрятся на босоножках, остроносых слингбеках. Также их можно найти и на лёгких сапожках. Мини-каблук впишется в повседневный романтический образ и станет изящным дополнением офисного лука. Выбирайте не только классические модели, но и яркие оттенки. Подойдут варианты с ремешками, цепочками и бантиками.

Комфортные мюли

Мюли — ещё один вариант лёгкой и удобной обуви на теплый весенний период. Ещё несколько лет назад их оценили все модницы мира, которые продолжают носить эту обувь и сегодня. В них вам не придется переживать за ремешки или мелкие застежки — ваша пятка совершенно свободна от них.

Весной будут в тренде металлизированные на небольшой шпильке, из натуральной кожи, неоновых оттенков, с плоским каблуком необычной формы. Мюли станут тем самым главным украшением всего образа, не лишив вас комфорта. Они прекрасно вписываются в монохромные луки, даже если будут совсем другого цвета.

Деловые лоферы

Ни одна бизнесвумен и модница не обойдется весной без лоферов. Это универсальная модель обуви, в которой вы всегда будете чувствовать себя дорого. Лоферы подходят под деловой и кэжуал стиль. Они сочетаются с костюмными брюками, джинсами скинни и mom fit, мини-юбками под тёмные колготки.

Кроме того, в холодные весенние дни под лоферы можно надеть белые высокие носки и слегка спустить их на щиколотке. Этот приём в тренде уже не один сезон.

Этой зимой некоторые из нас набрали вес, теперь бояться, что весной поднакопившийся жирок будет портить весь образ. Но если грамотно подобрать одежду и обувь, никто ничего и заметит. Как выглядеть стройнее — узнайте здесь.