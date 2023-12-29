Жизнь
19:20, 29 декабря 2023
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«Модный приговор» вернут на экраны. Кто будет вместо Васильева и Бабкиной?

Программу «Модный приговор» вернут в эфир 2 января, сообщил Первый канал. Передача для модниц не выходила с весны 2022-го. Последние 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев. Но теперь судьёй будет другой человек. Среди кандидатов — актёр Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев. Ранее Первый канал объявил о перезапуске шоу «Большая разница».

«Модный приговор» вернут на экраны. Кто будет вместо Васильева и Бабкиной?
© страница Эвелины Хромченко во «ВКонтакте»

Как сообщила пресс-служба Первого канала, из прежнего состава в «Модном приговоре» из экспертов останется только Обвинитель — Эвелина Хромченко. А места Судьи и Защитника пока вакантны.

На роль Судьи претендуют:

  • актёр Игорь Верник;
  • стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев;
  • теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов;
  • дизайнер Александр Арутюнов.

Среди кандидатов на кресло Защитника:

  • телеведущая Татьяна Геворкян;
  • писательница и блогер Арина Холина;
  • шоумен Антон Лаврентьев;
  • певица Миа Бойка.

На протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, однако в октябре он рассказал, что программа вернётся в эфир без его участия.

Ранее Первый канал сообщил, что решил возродить юмористическое телешоу «Большая разница». Когда выйдет первый выпуск и кто будет вести перезапущенную передачу — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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