«Модный приговор» вернут на экраны. Кто будет вместо Васильева и Бабкиной?
Программу «Модный приговор» вернут в эфир 2 января, сообщил Первый канал. Передача для модниц не выходила с весны 2022-го. Последние 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев. Но теперь судьёй будет другой человек. Среди кандидатов — актёр Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев. Ранее Первый канал объявил о перезапуске шоу «Большая разница».
Как сообщила пресс-служба Первого канала, из прежнего состава в «Модном приговоре» из экспертов останется только Обвинитель — Эвелина Хромченко. А места Судьи и Защитника пока вакантны.
На роль Судьи претендуют:
- актёр Игорь Верник;
- стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев;
- теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов;
- дизайнер Александр Арутюнов.
Среди кандидатов на кресло Защитника:
- телеведущая Татьяна Геворкян;
- писательница и блогер Арина Холина;
- шоумен Антон Лаврентьев;
- певица Миа Бойка.
На протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, однако в октябре он рассказал, что программа вернётся в эфир без его участия.
Ранее Первый канал сообщил, что решил возродить юмористическое телешоу «Большая разница». Когда выйдет первый выпуск и кто будет вести перезапущенную передачу — узнайте здесь.