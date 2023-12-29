«Модный приговор» вернут на экраны. Кто будет вместо Васильева и Бабкиной?

Как сообщила пресс-служба Первого канала, из прежнего состава в «Модном приговоре» из экспертов останется только Обвинитель — Эвелина Хромченко. А места Судьи и Защитника пока вакантны.

На роль Судьи претендуют:

актёр Игорь Верник;

стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев;

теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов;

дизайнер Александр Арутюнов.

Среди кандидатов на кресло Защитника:

телеведущая Татьяна Геворкян;

писательница и блогер Арина Холина;

шоумен Антон Лаврентьев;

певица Миа Бойка.

На протяжении 14 лет бессменным ведущим «Модного приговора» был историк моды Александр Васильев, однако в октябре он рассказал, что программа вернётся в эфир без его участия.

Ранее Первый канал сообщил, что решил возродить юмористическое телешоу «Большая разница». Когда выйдет первый выпуск и кто будет вести перезапущенную передачу — узнайте здесь.