«Мог брякнуть глупость». Актёр Астахов винит себя в анорексии дочери

По словам Астахова, Мария сначала просто хотела добиться идеальных форм. Но выбрала для этого не здоровое питание и спорт, а отказ от еды. С тех пор она стала буквально таять на глазах.

Актёр говорит, что сейчас уже невозможно выяснить, почему его дочь решила сбрасывать вес таким радикальным способом. Он не исключает, что сам ненароком мог «брякнуть глупость» по поводу её веса.

Теперь же Астахов не жалеет денег, чтобы вернуть дочери здоровье, рассказал он в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Лечение в частной клинике обходится ему недёшево. Однако Мария твёрдо намерена вернуться к нормальной жизни.