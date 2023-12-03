«Мог брякнуть глупость». Актёр Астахов винит себя в анорексии дочери
В семье звезды сериалов Сергея Астахова неспокойно: его дочь от второго брака Мария оказалась в клинике, где борется с анорексией. Сейчас Мария при росте 172 см весит 48 кило. В это время её звёздный отец пытается разобраться, как можно помочь. Актёр не исключает, что сам мог спровоцировать у девушки комплексы по поводу веса, сказав неосторожную фразу в её сторону.
По словам Астахова, Мария сначала просто хотела добиться идеальных форм. Но выбрала для этого не здоровое питание и спорт, а отказ от еды. С тех пор она стала буквально таять на глазах.
Актёр говорит, что сейчас уже невозможно выяснить, почему его дочь решила сбрасывать вес таким радикальным способом. Он не исключает, что сам ненароком мог «брякнуть глупость» по поводу её веса.
Теперь же Астахов не жалеет денег, чтобы вернуть дочери здоровье, рассказал он в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Лечение в частной клинике обходится ему недёшево. Однако Мария твёрдо намерена вернуться к нормальной жизни.