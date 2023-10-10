Жизнь
19:40, 10 октября 2023
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Могилку убрал — урожай собрал. Жители российского города повадились на кладбище за грибами

Необычное в Бийске. Как пишет местное издание «Бийский рабочий», жители города, прибывшие на кладбище к своим усопшим родственником и знакомым, не теряют времени даром. Помимо уборки могилок, они не брезгуют собирать на погосте грибы. А ведь урожай губчатых и пластинчатых там и правда обильный. Этому способствует кладбищенская земля, наполненная разлагающейся органикой, тень от деревьев и влажность.

Могилку убрал — урожай собрал. Жители российского города повадились на кладбище за грибами
© freepik/kireyonok_yuliya

Правда, специалисты не одобряют сбор чего-либо в таких местах.

  • Во-первых, дары природы могут содержать в себе вредные вещества и продукты распада человеческих тел, которые опасны для здоровья живых.
  • Во-вторых, никто не знает, с какими заболеваниями похоронены люди на кладбище и какой вирус может передаться человеку при употреблении в пищу этих грибов.
  • В-третьих, по религиозным и моральным принципам подобный сбор не считается приемлемым.
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