Могилку убрал — урожай собрал. Жители российского города повадились на кладбище за грибами

Необычное в Бийске. Как пишет местное издание «Бийский рабочий», жители города, прибывшие на кладбище к своим усопшим родственником и знакомым, не теряют времени даром. Помимо уборки могилок, они не брезгуют собирать на погосте грибы. А ведь урожай губчатых и пластинчатых там и правда обильный. Этому способствует кладбищенская земля, наполненная разлагающейся органикой, тень от деревьев и влажность.