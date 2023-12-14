«Могу встать, танцевать». Шуфутинский объяснил, зачем его возят в инвалидной коляске

Шуфутинский ответил, что коляска — это не знак презрения, и напомнил, что ему давно не 30 лет.

«Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор», — сказал певец и добавил, что он может встать и танцевать.

Спросили у шансонье и где он собирается встретить Новый год. Говорит, полетит с женой на Мальдивы. Кстати, недавно он рассказал, что дом там и на других островах за границей ему не нужен. Так что отдохнёт и вернётся в Россию.