«Могу встать, танцевать». Шуфутинский объяснил, зачем его возят в инвалидной коляске
Исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский недавно встревожил поклонников своим появлением в инвалидном кресле. Да, в начале года певец получил травму во время игры в хоккей, но уже восстановился. Что же ещё случилось с 75-летним артистом? Это журналистам удалось узнать у него самого перед концертом «Наш Новый год» в Москве.
Шуфутинский ответил, что коляска — это не знак презрения, и напомнил, что ему давно не 30 лет.
«Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор», — сказал певец и добавил, что он может встать и танцевать.
Спросили у шансонье и где он собирается встретить Новый год. Говорит, полетит с женой на Мальдивы. Кстати, недавно он рассказал, что дом там и на других островах за границей ему не нужен. Так что отдохнёт и вернётся в Россию.