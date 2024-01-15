Молчаливая участница «Фабрики звёзд» родила в туалете московской кофейни

Роды стали полной неожиданностью для посетителей кофейни. Сначала из женского туалета раздался детский плач, а после вышла женщина — в крови и растрёпанная. На руках у неё был младенец, закутанный в одежду.

Работники кафе вызвали полицию и скорую помощь. Врачам нужно было осмотреть ребёнка, но Рыженкова не позволяла его взять. Когда медики всё же смогли убедить её в такой необходимости, она отдала новорождённого, но попросила не разлучать её с ребёнком.

В итоге обоих отвезли в роддом ГКБ им. Юдина. После этого Рыженкову отправили на беседу с психотерапевтом.

Спустя полторы недели у женщины диагностировали лёгкую форму коронавируса. Несмотря на это, врачи решили, что ей лучше полежать в инфекционной больнице.

Арина Рыженкова — участница 6-го сезона «Фабрики звёзд», который прошёл в 2006 году. Она покинула шоу первой. Коллеги по сцене рассказывали, что она вела закрытый образ жизни и ни с кем не общалась.