Молния попала в футболиста прямо во время матча

Футболку спортсмена от удара молнии порвало, отметил портал PRFM News. Однако он всё ещё дышал, и его повезли в больницу. Там он и скончался.

В 2023 году похожий инцидент произошёл с игроком клуба «Персибо Бохонегоро» во время юношеского соревнования. В одного из подростков попала молния. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось реанимировать игрока.

Некоторые суеверные люди считают, что все самые неприятные события приходятся именно на високосный год. Например, на Руси верили, что если выйти на улицу 29 февраля, то можно легко заболеть и лишиться жизни. Подробнее о приметах в високосные годы мы рассказывали здесь.