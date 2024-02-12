Жизнь
Опубликовано 12 февраля 2024, 13:50
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Молния попала в футболиста прямо во время матча

Футболист индонезийского клуба «Персикас Субанг» скончался после удара молнии во время матча. Его имя не называется. Известно лишь, что спортсмену было 30 лет. Всё произошедшее попало на камеру, и видео инцидента разошлось по соцсетям. От удара молнии мужчина сначала упал на газон и потерял сознание. Умер он уже в больнице. За последний год это уже второй случай попадания молнии в футболиста в Индонезии.
Молния попала в футболиста прямо во время матча
© freepik

Трагедия произошла 10 февраля на стадионе «Силиванги» в городе Бандунг. Во время матча шёл дождь. На видео видно, как молния попадает прямо в одного из игроков, после чего тот падает на поле. Остальные игроки бросились к нему и перенесли на край поля.

Внимание! Жёсткие кадры. Если вы впечатлительный, не смотрите это видео.

Футболку спортсмена от удара молнии порвало, отметил портал PRFM News. Однако он всё ещё дышал, и его повезли в больницу. Там он и скончался.

В 2023 году похожий инцидент произошёл с игроком клуба «Персибо Бохонегоро» во время юношеского соревнования. В одного из подростков попала молния. У него произошла остановка сердца, но врачам удалось реанимировать игрока.

Некоторые суеверные люди считают, что все самые неприятные события приходятся именно на високосный год. Например, на Руси верили, что если выйти на улицу 29 февраля, то можно легко заболеть и лишиться жизни. Подробнее о приметах в високосные годы мы рассказывали здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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