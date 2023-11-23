Молодая жена Цекало заявила о проблемах из-за её грешного образа жизни
62-летний шоумен и актёр Александр Цекало с 2019 года женат на молодой художнице Дарине Эрвин. Пара сейчас живёт в Лос-Анджелесе, США. И всё бы хорошо, но и у известных личностей бывают проблемы. Недавно женщина выложила в соцсетях кадры с фотосессии, но интереснее то, как она их сопроводила. Эрвин написала, что устала жить словно в 1600-е, и заявила, что хочет современных проблем.
© darina.ervin/Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)
«Я так устала жить, как будто сейчас 1600-е годы. Могу ли я позволить себе яйца на рынке? Мои друзья умрут от чумы? Пуритане приходят за моим грешным образом жизни. Хочу современных проблем», — написала она.
Эрвин делится с подписчиками кадрами своей жизни, на которых нередко предстаёт в нескромных нарядах.
А бывшая жена Цекало певица Лолита Милявская недавно рассказала, как ходила к психиатру после того, как зацепила «жабу» из-за успеха Григория Лепса. И это её тяжёлое заболевание, считает артистка.