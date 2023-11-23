Молодая жена Цекало заявила о проблемах из-за её грешного образа жизни

«Я так устала жить, как будто сейчас 1600-е годы. Могу ли я позволить себе яйца на рынке? Мои друзья умрут от чумы? Пуритане приходят за моим грешным образом жизни. Хочу современных проблем», — написала она.

Эрвин делится с подписчиками кадрами своей жизни, на которых нередко предстаёт в нескромных нарядах.

А бывшая жена Цекало певица Лолита Милявская недавно рассказала, как ходила к психиатру после того, как зацепила «жабу» из-за успеха Григория Лепса. И это её тяжёлое заболевание, считает артистка.