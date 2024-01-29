Опубликовано 29 января 2024, 00:10
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Молодым дороги нет. Что такое обратный эйджизм и как он проявляется
Когда людей в возрасте не хотят брать на работу или не видят в них желанных клиентов — это эйджизм. То есть дискриминация по возрасту. Эйджизм хоть и в меньшей степени, но распространяется и на молодых людей, особенно подростков — это называется обратный эйджизм.
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Типичный пример: работодатель не хочет брать на работу слишком молодого сотрудника, потому что думает, что в силу возраста он будет безответственным.
Результаты опроса ВЦИОМ показывают: 55% бывших студентов-респондентов назвали невозможность устроиться на работу одной из главных сложностей на старте карьеры.
Да, можно сказать, что дело здесь не в возрасте, а в отсутствии опыта, но эти две проблемы тесно переплетены.
На старте карьеры человеку могут не доверить ответственную задачу, потому что он слишком молодой и недостаточно опытный. В 25 лет девушку могут не взять на работу только потому, что она детородного возраста и, возможно, скоро уйдёт в декрет — всё это тоже примеры обратного эйджизма.