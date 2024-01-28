«Мону Лизу» облили супом, протестуя против нездорового питания

Активистки, которые устроили скандальную акцию в Лувре, задались вопросом, что важнее, искусство или здоровое питание. По их мнению, сельскохозяйственная система Франции больна.

На участницах перформанса были футболки с надписью «Продовольственный ответ». Это французское движение сопротивления, цель которого — радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровнях. Само движение заявило, что «Мона Лиза» — это только начало кампании, и эта акция несёт в себе чёткое требование — интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения.

Вандализм никто не поощряет, но экологическая повестка и правда важна в жизни любой страны. Тут можно узнать, почему в российских городах стало так мало воробьёв.