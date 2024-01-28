Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 17:20
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«Мону Лизу» облили супом, протестуя против нездорового питания

Вандалы-экоактивистки пробрались в Лувр и облили витрину с «Моной Лизой» супом. Инцидент произошёл в воскресенье утром. Всемирно известная картина Леонардо да Винчи не пострадала, так как защищена бронестеклом. Своими действиями две женщины хотели напомнить о праве людей на здоровое и экологически чистое питание. После инцидента посетителей вывели из зала, а помещение закрыли на уборку.
кадр из видео / YouTube-канал Le Figaro Actualités

кадр из видео / YouTube-канал Le Figaro Actualités

Активистки, которые устроили скандальную акцию в Лувре, задались вопросом, что важнее, искусство или здоровое питание. По их мнению, сельскохозяйственная система Франции больна.

На участницах перформанса были футболки с надписью «Продовольственный ответ». Это французское движение сопротивления, цель которого — радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровнях. Само движение заявило, что «Мона Лиза» — это только начало кампании, и эта акция несёт в себе чёткое требование — интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения.

Вандализм никто не поощряет, но экологическая повестка и правда важна в жизни любой страны. Тут можно узнать, почему в российских городах стало так мало воробьёв.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
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