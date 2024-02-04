Морозы ушли, но ненадолго. Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Погода на 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля, в Москве снова началась оттепель. Ранним утром на метеорологической станции ВДНХ было +0,7 градуса.

Атмосферное давление активно понижается, слабого роста можно ожидать после 11:00, рассказала главный специалист издания «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Будут осадки, в основном — мокрый снег.

К вечеру похолодает — термометры покажут минус. Из-за этого придётся осторожничать на улицах — будет скользко.

Погода на начало февраля

Совсем скоро москвичей ждёт уже не плюс, а вполне обычные для февраля температуры, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Похолодание начнётся со вторника.

Вторник, 6 февраля: около –5 ожидается и днём, и ночью.

Среда, 7 февраля: ночью –12…–7, днём около –5.

Четверг, 8 февраля: примерно то же самое, что и 7-го.

Пятница, 9 февраля: ночью –16…–11, днём –10…–5.

Выходные, 10 и 11 февраля: ночью — около –10, днём –6…–1.

В течение всей недели с 5 февраля будет идти небольшой снег , добавил Вильфанд.

Ранее сильное похолодание пообещал и руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. По его словам, в конце первой декады февраля можно ожидать 20-градусных морозов. Правда, есть надежда, что такая картина затронет только Московскую область.