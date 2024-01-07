Мощи великой княгини вернулись в родную усадьбу, где теперь живёт Путин

Икону с мощами великой княгини Елизаветы Фёдоровны Путину подарил предстоятель РПЦ в Нью-Йорке. Глава государства поставил её в подмосковной резиденции и не сразу понял, что Елизавета Фёдоровна фактически вернулась к себе домой. Ведь до революции резиденция была усадьбой её и её мужа, великого князя Сергея Александровича.

Позже президент перенёс икону в храм Спаса нерукотворного образа. Он расположен на территории Ново-Огарёво и раньше был домовым храмом для Елизаветы и Сергея Романовых. Путин назвал такое возвращение удивительным и символичным.

Елизавета Фёдоровна Романова была женой пятого сына Александра II. Её жизнь, так же, как и жизнь её мужа, оборвалась трагически. В июле 1918 году княгиню казнили, живой сбросив в шахту железного рудника в Алапаевске. Её супруга убили террористы ещё в 1905 году. В 1992 году Елизавету Фёдоровну и её сестру Варвару причислили к лику святых.

Об иконе с мощами Путин рассазал в канун Рождества. О том, что принято дарить в этот день, можно узнать тут.