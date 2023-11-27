Москва погребена под толщей снега из-за шторма века. Ну и кто просил белую зиму?

Общественный транспорт стоит — и не может проехать, и застрял в пробках. А цены на такси просто улетели в космос: за поездку в 45 минут можно отдать 2500 рублей.

Пешеходам тоже приходится несладко — дорогу от подъезда до остановки многим приходится просто прорубать телом. Коммунальщики бросили все силы на чистку улиц, но их просто не хватает: природа куда сильнее.

В столичных аэропортах тоже коллапс — уже задержали 40 рейсов, а отменили семь. Лидер по неприятностям — Шереметьево, там отложили 14 рейсов, а у Домодедово и Внуково — по 13. Это пришлось сделать из-за обстановки на взлётной полосе: ливневый снег, дождь и ветер не дают работать, а самолёты с удвоенной силой приходится обливать жидкостью против обледенения. Жуковский вообще закрыт с 6 утра — работники пытаются расчистить взлётную полосу.

Все всём виноват циклон, который ранее накрыл юг России, а особенно Крым. 26 ноября ему досталось по полной — Евпаторию едва не смыло в море. О «чёрной» метели в Москве, какой не было лет 50, предупреждал метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он говорил, что за сутки выпадет половина месячной нормы осадков.

Какой транспорт выбрать в снегопад

Если нужда погонит в сильный снегопад из дома, то транспортный аналитик Владислав Булгаков дал несколько советов, как добраться до места.