Жизнь
10:40, 15 декабря 2023
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Москва увязла в снегу из-за циклона «Ваня». Что будет дальше с погодой?

В столице выпало 20% месячной нормы осадков. В Ближнем Подмосковье — треть от обычного количества снега в декабре, в Центральной России — 81%, написал метеоролог Евгений Тишковец в своём телеграм-канале. По его словам, на ВДНХ зарегистрировали 11 мм осадков, метеостанция в Тушине дала 8 мм, на Балчуге в центре столицы было 9 мм. В Подмосковье больше всего снега выпало в Долгопрудном, Наро-Фоминске и Коломне — 13–17 мм.

freepik.com

freepik.com

Всему виной циклон «Ваня», как его назвали немецкие метеорологи. Он прибыл с Балкан и принёс в центральные регионы России сильнейшие за последние 60 лет снегопады. К концу недели сугробы должны вырасти до 45–50 см, это в 4–5 раз выше нормы для середины декабря.

На 15 декабря столичный главк МЧС распространил предупреждение о метели и сильном ветре с порывами до 17 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Из-за этого департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт.

«Основные затруднения наблюдаем сейчас на МКАД:

  • в районе шоссе Энтузиастов;
  • в районе Варшавского шоссе;
  • в районе Киевского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК, вылетных магистралях в сторону области», — сообщили в дептрансе.

Днём в Москве будет от –3 до –5 градусов, в Подмосковье ожидается –3… –8 градусов. По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до конца дня. А в воскресенье в столице ожидается не только снег, но и плюсовая температура.

Автор:Виктор Круглов
Редакция
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