Москва увязла в снегу из-за циклона «Ваня». Что будет дальше с погодой?

Всему виной циклон «Ваня», как его назвали немецкие метеорологи. Он прибыл с Балкан и принёс в центральные регионы России сильнейшие за последние 60 лет снегопады. К концу недели сугробы должны вырасти до 45–50 см, это в 4–5 раз выше нормы для середины декабря.

На 15 декабря столичный главк МЧС распространил предупреждение о метели и сильном ветре с порывами до 17 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Из-за этого департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт.

«Основные затруднения наблюдаем сейчас на МКАД:

в районе шоссе Энтузиастов;

в районе Варшавского шоссе;

в районе Киевского шоссе.

Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК, вылетных магистралях в сторону области», — сообщили в дептрансе.

Днём в Москве будет от –3 до –5 градусов, в Подмосковье ожидается –3… –8 градусов. По прогнозам синоптиков, снег не прекратится до конца дня. А в воскресенье в столице ожидается не только снег, но и плюсовая температура.