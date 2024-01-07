Москвич хотел пожарить шашлык во дворе дома и чуть не лишился лица

Алексей всё делал как обычно — мангал поставил, засыпал угли, плеснул жидкость для розжига и поджёг. Но то ли с горючим он переборщил, то ли навык с майских порастерял, но в итоге пламя вырвалось из мангала и обожгло парню лицо. Ему вызвали скорую и увезли в больницу.

А шашлык не удалось поесть ни друзьям Алексея, ни полиции, которая приехала на разборки. Сейчас она проводит проверку — мангалы и костры в городе жечь можно исключительно в специальных зонах, и двор жилого дома — точно не одна из них.

А врач недавно рассказывал страшилки для любителей шашлыка. Оказывается, если его много есть, можно получить тремор. Как этого не допустить — читайте здесь.