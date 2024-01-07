Жизнь
08:00, 07 января 2024
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Москвич хотел пожарить шашлык во дворе дома и чуть не лишился лица

Редко какой россиянин откажется от свежего шашлыка, особенно когда есть такая возможность. 34-летний Алексей из Марьиной Рощи решил такую возможность устроить себе сам и вынес с друзьями мангал во двор одного из домов на Складочной улице. Настроение было хорошее, мясом запаслись, как и углями, но в один момент всё полетело к чертям.

Москвич хотел пожарить шашлык во дворе дома и чуть не лишился лица
© Habib Dadkhah / Unsplash

Алексей всё делал как обычно — мангал поставил, засыпал угли, плеснул жидкость для розжига и поджёг. Но то ли с горючим он переборщил, то ли навык с майских порастерял, но в итоге пламя вырвалось из мангала и обожгло парню лицо. Ему вызвали скорую и увезли в больницу.

А шашлык не удалось поесть ни друзьям Алексея, ни полиции, которая приехала на разборки. Сейчас она проводит проверку — мангалы и костры в городе жечь можно исключительно в специальных зонах, и двор жилого дома — точно не одна из них.

А врач недавно рассказывал страшилки для любителей шашлыка. Оказывается, если его много есть, можно получить тремор. Как этого не допустить — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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