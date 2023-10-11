Москвича разбудили во время операции на мозге. Зачем, если ему всё равно ко второй

Как было дело: в больницу поступил 56-летний мужчина после нескольких эпилептических приступов. Его осмотрели, сделали КТ и МРТ, и выяснилось, что у пациента есть опухоли левой лобной и островковой долей мозга.

Вскоре ему сделали микрохирургическую операцию по удалению образования. Оно задевало речевые центры головного мозга, поэтому, чтобы пациент потом не испытывал проблем с речью, его пришлось разбудить. Мужчина во время операции разговаривал с приглашённым лингвистом, который оценивал его состояние.

Операция была сложная, длилась 7 часов. МРТ показало, что удалить опухоль получилось без осложнений. Сейчас пациент находится в стационаре и пробудет там 6 дней после операции. Состояние у него удовлетворительное, проблем не наблюдается. За мужчиной постоянно присматривают врачи.

У российских медиков нередко бывают удивительные случаи. Например, в Новосибирске 5-месячной девочке пришлось делать операцию на сердце, причём для этого его пришлось заморозить. Во всём виноват был врождённый порок сердца, который мешал работе коронарных артерий. Девочку прооперировали, с ней всё хорошо.