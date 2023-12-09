Москвичам пообещали четыре дня непрерывного снега. Горшочек, не вари

Как сказал специалист, интенсивность снегопада тоже будет терпимой, и за эти дни навалит ещё 10–15 см снега. Из-за этого общая высота сугробов вырастет до полуметра. Коммунальным службам заранее не позавидуешь — чтобы Москва на погибла под снегом, им придётся убирать его, пока им на головы будет сыпаться новый.

А надеяться, что снег растает, пока не стоит — солнечного света для этого мало, а температура падать не собирается. Поэтому придётся пока попрыгать сайгаком через сугробы.

Но даже это не так страшно, как в северных районах России. Там похолодает до –50 градусов, что на 15–24 градуса ниже нормы. Куда именно придут аномальные морозы — можно посмотреть здесь.