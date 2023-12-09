Москвичам пообещали четыре дня непрерывного снега. Горшочек, не вари
Начнётся всё в ближайшее время и продлится четыре дня, ориентировочно до 12 декабря. Такими новостями обрадовал жителей столицы замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, осадков навалит за это время порядочно. Радует лишь, что это случится не за вечер, поэтому снежный коллапс может и не нагрянуть.
Как сказал специалист, интенсивность снегопада тоже будет терпимой, и за эти дни навалит ещё 10–15 см снега. Из-за этого общая высота сугробов вырастет до полуметра. Коммунальным службам заранее не позавидуешь — чтобы Москва на погибла под снегом, им придётся убирать его, пока им на головы будет сыпаться новый.
А надеяться, что снег растает, пока не стоит — солнечного света для этого мало, а температура падать не собирается. Поэтому придётся пока попрыгать сайгаком через сугробы.
Но даже это не так страшно, как в северных районах России. Там похолодает до –50 градусов, что на 15–24 градуса ниже нормы. Куда именно придут аномальные морозы — можно посмотреть здесь.