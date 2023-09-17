Москвичам пообещали летнюю погоду в конце рабочей недели

Эксперт добавил, что в центральной части России среднемесячная температура пока на 1,5 градуса выше нормы. К тому же почти нет осадков — лишь около 5% за две недели.

«Но то, что ожидает нас в конце следующей недели, выше всякой похвалы и тянет на сенсацию — такого в природе не было почти 100 лет», — отметил Тишковец в разговоре с РИА «Новости».

При этом, добавил метеоролог, начало недели выдастся немного сумбурным — станет больше облаков и местами могут пройти кратковременные дожди. Также незначительные осадки и небольшое похолодание ожидаются в среду. Однако с четверга до выходных столбики термометров будут неизменно ползти вверх.

Синоптик добавил, что при таком благоприятном сценарии погоды есть высокая вероятность, что в субботу, 23 сентября, будет повторён или даже побит рекорд 99-летней давности, когда московские метеорологи в этот день в 1924 году зафиксировали в столице +25,4.