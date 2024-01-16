13:20, 16 января 2024
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Москвичам пообещали снежную оттепель на Крещение
Не успели россияне отгулять новогодние праздники, как уже близится Крещение, которое отмечают 19 января. В этот день многие отправляются в храмы или к источникам за святой водой, а некоторые ещё и ныряют в ледяную прорубь, и никакие болячки их не страшат. На этот раз крещенских морозов в Москве ждать не стоит. Будет настоящая январская оттепель и повалит снег.
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Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода на Крещение будет тёплой. В Москве температура будет держаться в пределах от –4 до +1 градуса. Это выше многолетних значений на 4 градуса.
Но комфортной такую погоду всё равно назвать не получится. 19 января ночью ожидается сильный снег. В Москве температура опустится до –3…−5 градусов, по области будет до –8.
Впрочем, может оно и к лучшему. Оказалось, что из-за сильных холодов организм стареет быстрее.
Автор:Анна Рожкова
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