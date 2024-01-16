Москвичам пообещали снежную оттепель на Крещение

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погода на Крещение будет тёплой. В Москве температура будет держаться в пределах от –4 до +1 градуса. Это выше многолетних значений на 4 градуса.

Но комфортной такую погоду всё равно назвать не получится. 19 января ночью ожидается сильный снег. В Москве температура опустится до –3…−5 градусов, по области будет до –8.

Впрочем, может оно и к лучшему. Оказалось, что из-за сильных холодов организм стареет быстрее.