Москвичам пообещали трескучие морозы на 3 января
В Гидрометцентре рассказали о погоде на среду, 3 января. Судя по всему, крещенские морозы пришли в столицу намного раньше самого праздника. Сегодня в городе снова будет очень холодно, заявили специалисты по погоде. По их прогнозу, днём в столице подморозит до –22…–24 градусов, а ночью температура и вовсе может опуститься до –27 градусов. Запасаемся тёплыми одеялами.
Ветер в московском регионе ожидается слабый и умеренный, дуть он будет с севера и северо-востока.
В Подмосковье днём будет даже холоднее, чем в столице, — до –27 градусов. В ночь на четверг, 4 января, термометры и вовсе покажут до –30 градусов, предупредили синоптики.
Метеорологи обещали жителям Центрального округа аномально холодную погоду с 1 по 5 января. Ждать ли после этого потепления, пока неизвестно.
Суровые морозы — не повод сидеть дома. Во всяком случае так говорят врачи. По их мнению, прогулки на столь свежем воздухе даже бодрят. Главное — правильно одеться.