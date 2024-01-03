Жизнь
10:40, 03 января 2024
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Москвичам пообещали трескучие морозы на 3 января

В Гидрометцентре рассказали о погоде на среду, 3 января. Судя по всему, крещенские морозы пришли в столицу намного раньше самого праздника. Сегодня в городе снова будет очень холодно, заявили специалисты по погоде. По их прогнозу, днём в столице подморозит до –22…–24 градусов, а ночью температура и вовсе может опуститься до –27 градусов. Запасаемся тёплыми одеялами.

Москвичам пообещали трескучие морозы на 3 января
© Freepik

Ветер в московском регионе ожидается слабый и умеренный, дуть он будет с севера и северо-востока.

В Подмосковье днём будет даже холоднее, чем в столице, — до –27 градусов. В ночь на четверг, 4 января, термометры и вовсе покажут до –30 градусов, предупредили синоптики.

Метеорологи обещали жителям Центрального округа аномально холодную погоду с 1 по 5 января. Ждать ли после этого потепления, пока неизвестно.

Суровые морозы — не повод сидеть дома. Во всяком случае так говорят врачи. По их мнению, прогулки на столь свежем воздухе даже бодрят. Главное — правильно одеться.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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