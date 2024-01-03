Москвичам пообещали трескучие морозы на 3 января

Ветер в московском регионе ожидается слабый и умеренный, дуть он будет с севера и северо-востока.

В Подмосковье днём будет даже холоднее, чем в столице, — до –27 градусов. В ночь на четверг, 4 января, термометры и вовсе покажут до –30 градусов, предупредили синоптики.

Метеорологи обещали жителям Центрального округа аномально холодную погоду с 1 по 5 января. Ждать ли после этого потепления, пока неизвестно.

Суровые морозы — не повод сидеть дома. Во всяком случае так говорят врачи. По их мнению, прогулки на столь свежем воздухе даже бодрят. Главное — правильно одеться.