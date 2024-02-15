Москвичам предсказали новую оттепель на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил ТАСС, что в ночь на субботу, 17 февраля, в Москве будет –7…–9 градусов, по области — до –12 градусов. Днём ожидается от 0 до –2.

Давление в субботу понизится на 10–12 мм рт. ст. и будет немного выше нормы. Также синоптики прогнозируют местами мокрый снег.

В воскресенье, 18 февраля, давление будет нормальным, временами ожидается снег, температура составит от –4 до +1 градуса.

В четверг и пятницу в Москве порйдут снегопады, из-за чего, по словам Вильфанда, гололедица ослабнет. Но поскольку на выходных температура будет приближаться к оттепельным значениям, гололедица опять восстановится.

В четверг, 15 февраля, в Москве ожидается метель, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

После 14–15 часов снегопад станет постепенно ослабевать. Днём в Москве будет –9…–11 градусов, по области — от –7 до –12.