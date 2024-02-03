Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 16:40
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Москвичам рассказали, когда 20-градусные морозы придут в столицу

Жители столицы насладились потеплением и появившимся вместе с ним ощущением скорой весны, да и хватит. Зиму никто не отменял и ещё придётся помёрзнуть. Причём, судя по прогнозу руководителя прогностического центра «Mетео» Александра Шувалова, сильно. Он обещает, что мы ещё встретимся с температурой в минус 20 градусов. Когда в сердце России придёт похолодание?
Москвичам рассказали, когда 20-градусные морозы придут в столицу
© Unsplash/Thom Holmes

Плюсовые отметки покажутся на термометрах в воскресенье, 4 февраля, а дальше постепенно градус начнёт снижаться.

Первые два дня новой недели встретят похолодание до –3...–6. Готовьтесь к приличному снегу. Он прекратится только к среде, 7 февраля.

В этот день будет уже 10 градусов холода, а в четверг, 8-го, столбики термометров приблизятся к –15.

А вот в финале первой декады месяца нас ожидают и все -20. Но есть надежда, что только в области, отметил Шувалов.

Ранее он предупредил москвичей о том, что в субботу, 3 февраля, на улицах будет скользко. Также возможен мокрый снег.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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