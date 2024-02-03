Москвичам рассказали, когда 20-градусные морозы придут в столицу

Плюсовые отметки покажутся на термометрах в воскресенье, 4 февраля, а дальше постепенно градус начнёт снижаться.

Первые два дня новой недели встретят похолодание до –3...–6. Готовьтесь к приличному снегу. Он прекратится только к среде, 7 февраля.

В этот день будет уже 10 градусов холода, а в четверг, 8-го, столбики термометров приблизятся к –15.

А вот в финале первой декады месяца нас ожидают и все -20. Но есть надежда, что только в области, отметил Шувалов.

Ранее он предупредил москвичей о том, что в субботу, 3 февраля, на улицах будет скользко. Также возможен мокрый снег.