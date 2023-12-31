Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь

Днём 31 декабря в Москве ожидается от 0 до +2 градусов, сообщили в Гидрометцентре. В ночь на 1 января будет довольно морозно — до –13 градусов. Ветер ожидается западный и северо-западный 6–11 м/с.

В Подмосковье днём 31 декабря будет от –3 до +2 градусов, к вечеру — до –6 градусов. В новогоднюю ночь в Московской области будет даже холоднее, чем в столице — до –16 градусов, рассказали синоптики.

Но новогодних праздниках почти половину российских регионов ожидают аномальные холода — вплоть до –30…–54 градусов, рассказывал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномально холодно будет в том числе в московском регионе.