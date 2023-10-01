Москвичам рассказали о погоде на первую неделю октября. Спойлер: вернутся дожди
Незаметно подошёл к концу сентябрь, и с воскресенья свои погодные условия жителям Москвы и остальной России будет диктовать уже октябрь. И если первый месяц осени прошёл под эгидой бабьего лета, то второй выдастся более прохладным, по крайней мере в самом начале. О том, какой будет погода в первую неделю октября, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в Москве 1–8 октября
Как сообщил Александр Ильин, похолодания столичным жителям стоит ожидать уже с воскресенья.
1 октября температура воздуха составит +14…+19 градусов. В понедельник будет ещё прохладнее — +14…+16. Во вторник, 3 октября, погода изменений не претерпит, считает Ильин, а вот в среду немного повысится: до +15…+18 градусов. Впрочем, далее похолодание продолжится: 5 октября ожидается +10…+15 градусов.
Ветер в течение недели не будет сильно менять скорость, которая будет достигать в среднем от 5 до 10 м/с. А вот направление будет меняться от северо-западного и западного к юго-западному, а потом снова переменится на северо-западное.
Колебаться будет и атмосферное давление. В первую половину недели оно упадёт с 750 до 740 мм рт. ст., а с четверга снова будет повышаться.
Ну и без осадков не обойдётся: кратковременные дожди возможны на протяжении всей недели, а с пятницы, вероятно, они будет наиболее продолжительными.
Октябрьское тепло в России
При этом в ряде других регионов РФ погода ожидается аномально тёплая. Это касается Татарстана, Якутии, Кировской, Пензенской, Архангельской и Вологодской областей, а также ряда других субъектов.
Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в среднем температура воздуха в этих регионах будет на 5–9 градусов выше климатической нормы.
Так, 1 октября в Центральном федеральном округе воздух прогреется до +17…+23 градусов на севере и до +23…+26 — на юге. В Вологодской, Архангельской областях и Коми температура достигнет +17…+19 градусов, в Пензенской — до +25, в Татарстане, Марий Эл, Кировской и Ульяновской областях — до +24.
Погодные аномалии ожидаются и в регионах Уральского федерального округа с 1 по 5 октября. Здесь столбики термометров будут подниматься до +18, а это аж на 7–9 градусов выше климатической нормы.
В это же время будет прогреваться и воздух в Якутии — до +10…+12 градусов. Для региона это очень теплая погода в такое время года.
Ранее мы рассказывали, чем опасны поездки на самокате осенью.