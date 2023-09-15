Москвичам рассказали о погоде на выходных: комету Нисимура будет видно

В субботу, 16 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 18 градусов. Утром будет ветер до 3,4 м/с, к вечеру он утихнет до 1,2 м/с.

Днём в воскресенье, 17 сентября, в столице тоже будет 18 градусов. К вечеру температура опустится до 16 градусов. При этом весь день будет малооблачно.

А вот петербуржцев ждут прохладные выходные. В субботу там будет 17 градусов тепла и облачно с прояснениями. В воскресенье — 18 градусов, но ожидается небольшой дождь.

Самые тёплые выходные будут в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Омске, Перми, и Ростове-на-Дону. Там ожидается 21–25 градусов.

А вот жителям Нижнего Новгорода, Самары и Челябинска с погодой повезёт меньше всех — там будет от 17 до 19 градусов. Комета Нисимура, кстати, лучше всего будет видна в районе 20:00–21:00 в некоторых городах Сибири и Урала. Там можно будет рассмотреть не только само небесное тело, но и его зелёный хвост.