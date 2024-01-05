Жизнь
16:40, 05 января 2024
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Москвичам рассказали, стоит ли ждать потепления до конца каникул

Столичный регион, по данным Гидрометцентра, уже преодолел пик холодов. В Москве он пришёлся на 3–4 января. Впрочем, надежды тех, кто рассчитывал на потепление хотя бы во второй половине новогодних каникул, похоже, не оправдались. Аномальные морозы в столице пока не отступят, предупредили в МЧС. Причём холоднее всего будет на Рождество.

Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Аномально холодная погода в Москве сохранится с 6 по 8 января, рассказали спасатели со ссылкой на прогноз Росгидромета. За окном всё это время будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В МЧС настоятельно рекомендовали горожанам не пользоваться для обогрева помещений приборами, которые для этого не предназначены, а обогреватели не оставлять без присмотра.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда небольшие изменения температуры, которые наступят после пика холодов, сложно назвать потеплением. С 5 по 8 января дневная температура в Москве будет в диапазоне -14…-23 градуса.

Самым тёплым днём будет суббота, 6 января. Днём ожидается всего -14…-16 градусов, добавил Вильфанд. А холоднее всего будет на Рождество — до -20 градусов днём.

Самое то в такие холода — термобельё. Как выбрать то, что согреет даже в самые лютые морозы, читайте тут.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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