Москвичам рассказали, стоит ли ждать потепления до конца каникул

Аномально холодная погода в Москве сохранится с 6 по 8 января, рассказали спасатели со ссылкой на прогноз Росгидромета. За окном всё это время будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В МЧС настоятельно рекомендовали горожанам не пользоваться для обогрева помещений приборами, которые для этого не предназначены, а обогреватели не оставлять без присмотра.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда небольшие изменения температуры, которые наступят после пика холодов, сложно назвать потеплением. С 5 по 8 января дневная температура в Москве будет в диапазоне -14…-23 градуса.

Самым тёплым днём будет суббота, 6 января. Днём ожидается всего -14…-16 градусов, добавил Вильфанд. А холоднее всего будет на Рождество — до -20 градусов днём.

Самое то в такие холода — термобельё. Как выбрать то, что согреет даже в самые лютые морозы, читайте тут.