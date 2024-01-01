Москвичей напугали морозами до -30 градусов. Лучше в праздники погулять дома

Как напомнила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, похолодание москвичи ощутили уже в новогоднюю ночь, когда плюсовая температура внезапно сменилась немалым минусом.

Тенденция на похолодание сохранится и дальше — 2 января температура опустится до -25, 3 января — до -28, а 4-го совсем подморозит до -30 и ниже. По словам специалистки, в последний раз такие морозы в начале января были аж в 2016 году.

Гидрометцентр добавил, что среднесуточная температура опустилась на 7−12 градусов ниже климатической нормы, а ещё ожидается гололедица. По этой причине в столице и пригороде объявили оранжевый уровень опасности. Он сохранится до 8 утра 5 января, но потепления тогда ждать не стоит.

Резкие перепады температуры случаются не только раз в году, поэтому хорошо бы знать, как с ними справляться. Ранее врач рассказывал, как не навредить здоровью в период такой климатической карусели.