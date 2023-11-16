Жизнь
11:20, 16 ноября 2023
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Москвичей подморозит, а в Сочи до +18. Вот какая погода ждёт россиян на выходных

По данным «Яндекс Погоды», на выходных, 18 и 19 ноября, в столице выпадет небольшой снег. В субботу ожидается –4 градуса, в воскресенье –5 (утром будет прохладнее, около –9). Среди российских городов-миллионников теплее всего будет в Краснодаре, Махачкале и Сочи. В последнем и вовсе до +18, но возможен дождь. Рассказываем подробности.

Москвичей подморозит, а в Сочи до +18. Вот какая погода ждёт россиян на выходных
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Погода в городах-миллионниках

В Краснодаре в субботу ожидается облачная погода с прояснениями и +12, в воскресенье — небольшой дождь и 11 градусов тепла.

В Махачкале облачно с прояснениями, в субботу +14, в воскресенье до +15.

В Сочи 18 ноября пасмурно, но +18. На следующий день ожидается дождь и до +17.

Прохладнее всего в выходные будет в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Саратове и Перми. Температура там составит от –7 до –1 градуса.

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