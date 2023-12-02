Москвичей предупредили о шторме: надвигаются снегопад и сильная метель

По данным синоптиков, 3 декабря город и округ накроет сильный снегопад, начнётся сильный ветер с порывами до 16 м/с. На дорогах образуются гололедица и снежные заносы.

Оранжевый уровень опасности предполагает, риск серьёзных стихийных бедствий, которые могут привести к человеческим жертвам и экономическому ущербу.

В ночь на 3 декабря воздух охладится до -8 ...-10. градусов. В области до -13 градусов. Днём температура прогреется до -5..-7 градусов, по области до -9.

МЧС России по Москве рекомендовало автомобилистам парковать машины подальше от деревьев и быть максимально аккуратными при манёврах на дорогах.