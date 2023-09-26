Москвичей предупредили о скорых заморозках ночью. Но днём пока тепло
Несмотря на то что в этом году начало осени выдалось поистине тёплым, похолодание в любом случае неминуемо. И вот ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обещает, что уже в ближайшие две ночи в столичный регион придут заморозки. При этом минусовая температура ночью уже была в соседних регионах. В частности, до –3,1 градусов.
По словам специалиста, в ночь на 26 сентября базовая московская метеостанция ВДНХ показала всего +6,9. И это не самое низкое значение. На других метеостанциях столицы было от +5 до +11.
А вот в Новой Москве минимальная температура ночью упала уже до +2,2°, а в подмосковном посёлке Черусти — до +0,6.
Заморозки местами были в Тверской и Новгородской областях. К примеру, в городе Холм Новгородской области столбики термометров упали уже до –3,1.
Леус написал, что ожидает расширения зоны заморозков в ближайшие две ночи, и отметил, что они будут и в столичном регионе.
Но днём в Москве и Подмосковье пока вполне тепло и, между прочим, выше климатической нормы последней пятидневки сентября. 26 сентября в Москве ожидается от +17 до +19, а в Подмосковье — от +15 до +20.
Ветер юго-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
А 27 сентября в Москве ожидается от +18 до +20 и никаких осадков.
Тем не менее и с такой погодой многие уже задумываются, как одеваться, чтобы не заболеть. В летней уже не походишь, в осеннем вроде ещё и жарко…
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