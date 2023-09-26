Москвичей предупредили о скорых заморозках ночью. Но днём пока тепло

По словам специалиста, в ночь на 26 сентября базовая московская метеостанция ВДНХ показала всего +6,9. И это не самое низкое значение. На других метеостанциях столицы было от +5 до +11.

А вот в Новой Москве минимальная температура ночью упала уже до +2,2°, а в подмосковном посёлке Черусти — до +0,6.

Заморозки местами были в Тверской и Новгородской областях. К примеру, в городе Холм Новгородской области столбики термометров упали уже до –3,1.

Леус написал, что ожидает расширения зоны заморозков в ближайшие две ночи, и отметил, что они будут и в столичном регионе.

Но днём в Москве и Подмосковье пока вполне тепло и, между прочим, выше климатической нормы последней пятидневки сентября. 26 сентября в Москве ожидается от +17 до +19, а в Подмосковье — от +15 до +20.

Ветер юго-западный 1–6 м/с. Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

А 27 сентября в Москве ожидается от +18 до +20 и никаких осадков.

Тем не менее и с такой погодой многие уже задумываются, как одеваться, чтобы не заболеть. В летней уже не походишь, в осеннем вроде ещё и жарко…

«Секрет фирмы» рассказывал, как одеться, чтобы не заболеть самому, и во что одевать в межсезонье детей. А если вы при этом ещё и хотите быть в тренде, профессор моды Коробцева-Сорина объяснила, что нужно носить осенью-2023.