Москвичей призвали готовиться к новым метелям и похолоданию

Как сообщили в Гидрометцентре, во вторник, 12 декабря, в Москве будет облачно и будет идти снег. Местами возможны сильные метели и гололёд. Температура при этом будет держаться в районе от –6 до –4 градусов. В ночь на среду, 13 декабря, снегопад продолжится, а мороз покрепчает до –9.

По области 12 декабря ожидается от –8 до –13 и тоже местами сильный снег. В ночь на среду синоптики обещают до –12. Согласно прогнозу, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с, а атмосферное давление составит 751 мм рт ст. Из-за непогоды объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

На фоне грядущих снегопадов высота сугробов в Москве должна достигнуть 50 см. Такого не было более 100 лет.