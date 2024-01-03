Москвичей ждёт морозное Рождество. Синоптик дал прогноз

В ближайшие дни тоже не потеплеет. Ночью 4 января в Москве будет –25 градусов, а в области — до –25…–30, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

День 5 января ожидается пасмурным и с небольшим снегом. Дневная температура достигнет –18, а ночная — 24 градусов.

3 января в столице и области тоже серьёзный минус. В Подмосковье обещали до –27 градусов.

Для того чтобы не окоченеть в такую погоду, нужно не только хорошенько одеться, но также грамотно двигаться и дышать. Лайфхаками недавно поделился инструктор лечебной физкультуры.