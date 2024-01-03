Москвичей ждёт морозное Рождество. Синоптик дал прогноз
Здорово похолодало в Москве и области в первую ночь года. И теплее не станет ни в ближайшие дни, ни в Рождество. В воскресенье, 7 января, столбики термометров опустятся до –18 градусов — эта температура на пять градусов ниже нормы. Ночью же похолодает до –20. Глаз порадуют короткие снегопады. А 8 января холод лишь усилится — к ночи температура достигнет уже –25 градусов.
В ближайшие дни тоже не потеплеет. Ночью 4 января в Москве будет –25 градусов, а в области — до –25…–30, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
День 5 января ожидается пасмурным и с небольшим снегом. Дневная температура достигнет –18, а ночная — 24 градусов.
3 января в столице и области тоже серьёзный минус. В Подмосковье обещали до –27 градусов.
Для того чтобы не окоченеть в такую погоду, нужно не только хорошенько одеться, но также грамотно двигаться и дышать. Лайфхаками недавно поделился инструктор лечебной физкультуры.