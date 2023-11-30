Москвичей ждёт одна из сильнейших магнитных бурь. Зато с северным сиянием
По данным Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, магнитная буря ожидается 30 ноября и 1 декабря. Она вызвана двумя сильными вспышками на Солнце, которые произошли прямо напротив Земли, поэтому долетят до неё «довольно шустро», рассказала астрофизик Мария Абунина. По её словам, буря может достигнуть показателя G3 (сильная) и даже G4 (очень сильная).
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Грядущая магнитная буря, возможно, будет одной из самых мощных в уходящем году, отметила Абунина.
Бури такой силы, как эта, могут вызвать полярное сияние. Москвичи, вероятно, смогут наблюдать его 30 ноября и 1 декабря, если не помешает погода, сказала Абунина РИА «Новости». Впрочем, увидеть его можно, только если будет ясно.
Однозначно невозможно сказать, влияют ли магнитные бури на здоровье. Однако многие врачи и учёные видят связь. На всякий случай лучше перестраховаться и узнать, как защититься от магнитных бурь.