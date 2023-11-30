Москвичей ждёт одна из сильнейших магнитных бурь. Зато с северным сиянием

Грядущая магнитная буря, возможно, будет одной из самых мощных в уходящем году, отметила Абунина.

Бури такой силы, как эта, могут вызвать полярное сияние. Москвичи, вероятно, смогут наблюдать его 30 ноября и 1 декабря, если не помешает погода, сказала Абунина РИА «Новости». Впрочем, увидеть его можно, только если будет ясно.

Однозначно невозможно сказать, влияют ли магнитные бури на здоровье. Однако многие врачи и учёные видят связь. На всякий случай лучше перестраховаться и узнать, как защититься от магнитных бурь.