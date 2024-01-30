Москвичи ринулись брать жильё в пригороде. Мы чего-то не знаем

Раньше, если хотелось разменять квартиру в Москве или расшириться, приходилось перебираться в область, потому что в таком случае приобретение не било бы так сильно по карману. Сейчас же даже при наличии хорошего дохода и сбережений москвичи предпочитают жить в Подмосковье.

Риелтор Екатерина Никитина объяснила такое решение удалённой работой. Сейчас многие москвичи перешли на работу из дома или гибридный формат, когда в офисе можно появляться пару раз в неделю. В таком случае жители столицы выбирают взять жильё побольше площадью в тихом и экологичном районе с удобной инфраструктурой, а на сэкономленные деньги жить на широкую ногу.

К тому же субсидированные ипотечные программы расширили на индивидуальное жилищное строительство, и многие семьи решают купить загородный дом в кредит.

Ранее эксперт по недвижимости Владимир Шмелёв рассказывал, как самозанятым убедить банк расщедриться на ипотеку. Узнать об этом можно здесь.