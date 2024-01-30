Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 22:00
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Москвичи ринулись брать жильё в пригороде. Мы чего-то не знаем

Раньше жителей столицы за город могла выгнать только большая нужда — многие работали в пределах МКАД и добираться до офиса на перекладных, тратя по 3−4 часа в день, никто из них не хотел. Но позволить себе жильё в городе было сложно. Теперь же, даже если деньги есть, многие стараются перебраться в Подмосковье. И в чём причина — рассказала риелтор Никитина.
Москвичи ринулись брать жильё в пригороде. Мы чего-то не знаем
© Jocke Wulcan / Unsplash

Раньше, если хотелось разменять квартиру в Москве или расшириться, приходилось перебираться в область, потому что в таком случае приобретение не било бы так сильно по карману. Сейчас же даже при наличии хорошего дохода и сбережений москвичи предпочитают жить в Подмосковье.

Риелтор Екатерина Никитина объяснила такое решение удалённой работой. Сейчас многие москвичи перешли на работу из дома или гибридный формат, когда в офисе можно появляться пару раз в неделю. В таком случае жители столицы выбирают взять жильё побольше площадью в тихом и экологичном районе с удобной инфраструктурой, а на сэкономленные деньги жить на широкую ногу.

К тому же субсидированные ипотечные программы расширили на индивидуальное жилищное строительство, и многие семьи решают купить загородный дом в кредит.

Ранее эксперт по недвижимости Владимир Шмелёв рассказывал, как самозанятым убедить банк расщедриться на ипотеку. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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