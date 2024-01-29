Москвичи скатятся в барическую ложбину на этой неделе. Кому будет плохо?

Как объяснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, такие скачки давления никак не скажутся на температуре — неделя будет вполне тёплой, особенно для января. А аномалия температуры воздуха будет в диапазоне от 3 до 5 градусов тепла.

Об аномальной температуре ранее говорил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура на неделе будет выше нормы, особенно на севере европейской России и в азиатской части страны.

Теплее будет на 8−10 градусов выше привычного. Но при этом радоваться рано, в некоторых регионах будут морозы не в 40, а «всего лишь» в 30 градусов. В такой тёплой погоде винить нужно атлантический циклон.

Из-за таких скачков давления плохо стать может в первую очередь людям с гипотонией и болезнями сердечно-сосудистой системы. Могут обостриться симптомы и появиться мушки перед глазами, тошнота, сонливость, головные боли, головокружение и даже обмороки. А что с этим поделать — можно узнать здесь.