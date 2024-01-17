Москву накроет рекордный снегопад. На дорогах прогнозируют нулевую видимость

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь на 18 января в Москве температура устаканится в промежутке между –15 и –18 градусами, а в Подмосковье — от –15 до –20 градусов. Днём будет гораздо теплее.

При этом уже с обеда начнутся обильные осадки — снег будет валить сутки, за это время выпадет четверть месячной нормы, или 10−15 мм осадков. Специалисты ждут, что в этом году снегопад побьёт рекорд 2013 года, когда выпало 10 мм осадков. Такими темпами сугробы вырастут до 44−54 см, аномальных размеров для середины зимы.

Ветер тоже усилится — до 7−12 м/с, но порывы будут достигать 15−20 м/с. Из-за метели ухудшится видимость, синоптик заявил, что дальше 500−1000 м ничего не будет видно, но в сумерки и ночью ситуация ухудшится.

В целом 18 января будет довольно тёплым — днём температура поднимется до –6 градусов, а вечером воздух прогреется ещё сильнее — от –2 до 2 градусов. Однако из-за ветра особенно насладиться потеплением не выйдет — ощущаться погода будет на 4–5 градусов ниже.

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