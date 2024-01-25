Москву снова завалит снегом. Неутешительный прогноз погоды

Если кто-то рассчитывал на комфортную зиму, её пока не будет. Начиная с пятницы, 26 января, и как минимум до начала следующей недели в столице будет сильный ветер и снег, сообщил Тишковец.

В Москве сейчас и так лежат огромные сугробы — от 40 до 45 см, что в 1,5 раза выше нормы. По прогнозу синоптика, снежный апокалипсис продолжится. Атлантический циклон принесёт в столицу метели. Вряд ли наметёт рекордные сугробы, но будет близко к абсолютному максимуму в 62 см, процитировал Тишковца «Московский комсомолец».

Все выходные в столице будут слабые морозы — от -3 до -7 градусов. Солнце выглянет только в воскресенье, 28 января, добавил синоптик.

Снежная погода чревата не только пробками на дорогах. Ранее автомобилистов предупредили, что если вовремя не почистить машину, можно совсем её лишиться — и вот почему.