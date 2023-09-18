Может, вы себя недооцениваете? 15 признаков человека с низкой самооценкой
При низкой самооценке человек может столкнуться не только с плохим настроением, но и с трудностями в учёбе, проблемами на работе. Некоторые люди настолько плохо относятся к себе, что буквально разрушают свою жизнь. С этим нешуточно нужно бороться, но прежде всего необходимо понять основные критерии низкой самооценки. И есть как минимум 15 довольно ярких признаков, которые могут говорить о том, что вам стоит пересмотреть отношение к себе.
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Психолог Александр Шахов посоветовал проверить себя на низкую самооценку:
- Вы часто сравниваете себя с другими и всегда проигрываете (бедра шире, машина хуже, дети не такие отличники, муж зарабатывает меньше).
- Вы копаетесь в прошлом, вините себя за малейшие ошибки и сожалеете об упущенных возможностях.
- Вы часто ориентируетесь на мнение окружающих, пренебрегая собственными интересами, когда нужно принять решение.
- Вы часть попадаете в зависимые отношения — часто растворяетесь в партнёре и забываете о себе.
- Вы с трудом идёте на контакт с людьми и чувствуете себя некомфортно в новой компании.
- Вам трудно просить о помощи и проявлять свою слабость. Но на самом деле вы отчаянно нуждаетесь в поддержке.
- Вы не умеете говорить «нет». Причём как знакомому, так и продавьцу в магазине.
- Вы обижаетесь, когда слышите отказ.
- Вы стараетесь всем угодить, быть удобным, заслужить одобрение.
- Вы нерешительны и всеми силами избегаете ситуаций, в которых вам придется самостоятельно решать какие-то вопросы и нести ответственность за результат.
- Вы не цените себя, не признаёте свои таланты и сильные стороны, смущаетесь, получая комплименты.
- Вас часто клонит в сон, ничего не хочется делать, ни с кем общаться.
- Вы часто тревожитесь и постоянно чувствуете себя за что-то виноватым.
- Вы позволяете другим относиться к вам неуважительно. И внутри вы обижаетесь, но ничего с этим не делаете.
- Вам часто кажется, что вас не понимают. От этого вы чувствуете себя одиноким.
По словам психолога, самооценка — это проекция внешней оценки. То есть «я думаю о себе так, как обо мне думают окружающие».
Как повысить самооценку
У вас в жизни должно быть окружение, которое будет говорить: ты умный, красивый, уникальный и так далее. Если вы будете доверять этому окружению, то тогда сможете изменить самооценку. Часто это находят в партнёрах/супругах или в друзьях.
Важно эмоционально открыться, верить безусловно тому, кто это говорит, и тогда есть шанс удалить те установки, которые уже живут внутри вас. Надо признать, что самостоятельно выйти из этого состояния непросто, поэтому необходимо начать со своего окружения, которое и поможет вам преобразиться.