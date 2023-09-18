Может, вы себя недооцениваете? 15 признаков человека с низкой самооценкой

Психолог Александр Шахов посоветовал проверить себя на низкую самооценку:

Вы часто сравниваете себя с другими и всегда проигрываете (бедра шире, машина хуже, дети не такие отличники, муж зарабатывает меньше).

Вы копаетесь в прошлом, вините себя за малейшие ошибки и сожалеете об упущенных возможностях.

Вы часто ориентируетесь на мнение окружающих, пренебрегая собственными интересами, когда нужно принять решение.

Вы часть попадаете в зависимые отношения — часто растворяетесь в партнёре и забываете о себе.

Вы с трудом идёте на контакт с людьми и чувствуете себя некомфортно в новой компании.

Вам трудно просить о помощи и проявлять свою слабость. Но на самом деле вы отчаянно нуждаетесь в поддержке.

Вы не умеете говорить «нет». Причём как знакомому, так и продавьцу в магазине.

Вы обижаетесь, когда слышите отказ.

Вы стараетесь всем угодить, быть удобным, заслужить одобрение.

Вы нерешительны и всеми силами избегаете ситуаций, в которых вам придется самостоятельно решать какие-то вопросы и нести ответственность за результат.

Вы не цените себя, не признаёте свои таланты и сильные стороны, смущаетесь, получая комплименты.

Вас часто клонит в сон, ничего не хочется делать, ни с кем общаться.

Вы часто тревожитесь и постоянно чувствуете себя за что-то виноватым.

Вы позволяете другим относиться к вам неуважительно. И внутри вы обижаетесь, но ничего с этим не делаете.

Вам часто кажется, что вас не понимают. От этого вы чувствуете себя одиноким.

По словам психолога, самооценка — это проекция внешней оценки. То есть «я думаю о себе так, как обо мне думают окружающие».

Как повысить самооценку

У вас в жизни должно быть окружение, которое будет говорить: ты умный, красивый, уникальный и так далее. Если вы будете доверять этому окружению, то тогда сможете изменить самооценку. Часто это находят в партнёрах/супругах или в друзьях.

Важно эмоционально открыться, верить безусловно тому, кто это говорит, и тогда есть шанс удалить те установки, которые уже живут внутри вас. Надо признать, что самостоятельно выйти из этого состояния непросто, поэтому необходимо начать со своего окружения, которое и поможет вам преобразиться.