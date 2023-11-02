Можно ли похудеть только в талии? Ответ диетолога

Как объяснил диетолог, сделать стройнее ноги или талию отдельно с помощью диет и упражнений нельзя. Если человек худеет, то жировая прослойка уменьшается по всей поверхности тела. А если занимается спортом, то вообще не факт, что талия станет уже — место жира легко могут занять мышцы.

При этом нужно учитывать некоторые моменты, связанные с лишним жирком. Например, то, что у женщин его физиологически накапливается больше, чем у мужчин. Это связано с деторождением и периодом грудного вскармливания. А ещё у каждого человека есть свои места, уязвимые перед жиром. Тут всё зависит от генетики, пола и возраста.

Например, если женщина начнёт худеть, то в первую очередь у неё похудеют лицо, руки и икры. Кстати, диетолог напомнил, что эффективность таблеток для локального похудения не доказана. Лучше всего сбрасывать вес классическим методом — в помощь здоровое питание и спорт.

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