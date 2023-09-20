Можно ли заниматься сексом при детях? Популярно объяснила врач

Секс при детях: чем может обернуться

Занимаясь сексом при ребёнке, либо находясь с ним в соседних комнатах, мы часто недооцениваем влияние полового акта на ребёнка, что говорит в пользу недостатка в секс-просвете. Так же часто родители не знают собственных личных границ. А люди, не знающие своих границ, вряд ли смогут соблюсти личные границы ребёнка.

Поэтому часто мы можем услышать истории о том, как родители занимаются сексом в одной комнате с ребёнком, либо находясь с ним на одной кровати. Рассуждая так, что «он же маленький, ничего не понимает», в то время как ребёнок, даже если и не понимает, то может элементарно испугаться.

К тому же ребёнок не давал согласие на «участие» в сексе родителей. А мы, получается «негласно приглашаем его принять участие в нашей интимной жизни». А это, в свою очередь, некий акт насилия над ним.

Список последствий, к которым может привести секс при детях, довольно широк — вплоть до серьёзных психотравм. Поэтому стоит лишний раз подумать, получится ли у вас соблюдать границы вашего ребёнка и обеспечить ему безопасность и своевременное взросление.

Что делать, если ребёнок всё-таки застал вас за сексом?

Нельзя делать вид, что ничего не случилось. Ведь, во-первых, вы не знаете с какого момента ребёнок стал свидетелем, а во-вторых, ребёнок может быть напуган «маме делают больно». Особенно, если партнёр — это не родитель ребёнка.

Обязательно подойдите к ребёнку. В зависимости от возраста, подберите слова, чтобы его успокоить и объяснить, что всё хорошо. Но не нужно грузить ребёнка деталями. Я рекомендую посмотреть на ребёнка утром, спросить как он и обсудить вчерашний инцидент. Если необходимо, отвести его к детскому психологу. Не нужно недооценивать его чувства.

Если же вы уединились в своей комнате, пока ребёнок спал в детской, но потом он проснулся и пришёл к вам, нужно рассказать и про личные границы. Ему стоит привыкать к тому, что в закрытую дверь спальни родителей нужно стучать, прежде чем войти, — но и к нему без стука никто входить тоже не должен.