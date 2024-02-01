Стоматолог рассказала, можно ли заразиться кариесом и кто в группе риска

Что вызывает кариес

Делают это бактерии Streptococcus mutans и Streptococcus sobrinus (S.mutans и S.sobrinus) — патогенные для человека стрептококки. Они живут в биоплёнке на поверхности зуба, которая состоит из углеводов (сахара), зубного налёта и колоний бактерий.

S.mutans — одни из немногих бактерий с рецепторами, с помощью которых они *прилипают к поверхности зуба. Для этого они перерабатывают сахарозу в липкий полисахарид, который помогает им связываться друг с другом и создавать тем самым зубной налёт.

S.mutans и S.sobrinus перерабатывают сахарозу в молочную кислоту. В процессе создаётся кислая среда, которая приводит к нарушению целостности эмали. Кстати, для создания липкого полисахарида подходит только сахароза. Для образования молочной кислоты, в свою очередь, подойдут глюкоза, фруктоза и лактоза.

Некоторые S.mutans могут справляться с иммуноглобулинами, которые есть в слюне, тем самым снижая её защитные свойства.

Что провоцирует кариес

Бактерии попадают в организм из окружающего мира, а для детей, у которых куда выше риски заразиться кариесом, первыми источниками таких патогенов становятся родители. Но проблемы возникают далеко не у всех малышей. Для возникновения кариеса нужны факторы риска:

плохая гигиена;

большое количество сахаров в рационе;

частота употребления сахаров (то есть углеводов);

наличие или отсутствие ротового дыхания.

Чем раньше бактерии попадут в полость рта, тем выше шансы на развитие кариеса. У детей это связано с тем, что эмаль их зубов ещё не успела до конца сформироваться и остаётся крайне восприимчивой к внешним воздействиям.

Как не допустить развития кариеса

Во-первых, чистить зубы. Это нужно, чтобы бактерии создавали как можно меньше молочной кислоты и липкого полисахарида. Для этого их нужно меньше «кормить» — убирать сахар из полости рта, а зубной щёткой и зубной нитью механически разбивать слипшиеся колонии бактерий.

Во-вторых, нужно следить за рационом и режимом питания. Чем меньше сахарозы будет употреблять человек, тем меньше будут слипаться между собой и прилипать к зубам бактерии.