Мучаетесь от одиночества? Проверьте, не совершаете ли вы эти 3 ошибки

Ошибка 1 — видеть всё в негативном свете. Негативные убеждения вроде «все мужчины одинаковые», «нормальных женщин нет», «всем нужны только деньги», «все изменяют» и тому подобные не дают вам строить отношения. Прежде чем регистрироваться на сайтах знакомств, хорошо бы поработать с психологом на эту тему, посоветовала Сухова.

Ошибка 2 — акцент на финансовом уровне потенциального партнёра. Комфортные отношения возможны, когда у партнёров сходятся ценности и убеждения. В этом случае он думают и живут в одном направлении. Если вы ориентируетесь в своём выборе только на высокий достаток избранника, вряд ли вы найдёте по-настоящему близкого человека.

Ошибка 3 — дети от предыдущих отношений. Не все понимают, что начинать надо с поиска избранника именно для себя, а не отца/матери своим детям. Вряд ли кто-то будет сразу готов стать родителем чужому ребёнку. Однако это не значит, что этот человек холоден к вам. Просто ему нужно время, чтобы выстроить отношения ещё и с вашим ребёнком, сказала психолог в беседе с aif.ru.