Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 18:40
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Мусорный апокалипсис случился в российском городе. Улицы завалены отходами с прошлого года

Потерял нормальный вид город Буйнакск в Дагестане. Причём оказалось, что мусорная проблема настолько не нова, что местные жители уже давно привыкли к свалке в родных местах и даже не удивляются происходящему. Но радующихся тому, во что превратились улицы, нет. Люди пытаются добиться, чтобы ему вернули приличный вид, но пока все попытки безуспешны.
Мусорный апокалипсис случился в российском городе. Улицы завалены отходами с прошлого года
© Скриншот видео Baza

Горы мусора появились в Буйнакске ещё в 2023 году, поделились с Baza подписчики. Хуже пришлось тем, кто живёт на Ломоносова. Кстати, это одна из главных улиц городка, с населением около 68 000 человек.

На кадрах, которые выложили местные жители, видно огромное количество мусорных мешков и отдельно лежащих вещей. По их словам, даже была мысль сделать это фишкой для туристов.

Но такой сюрприз вряд ли кому-то понравится. Он привлекает лишь коров, которые пасутся возле свалки.

Люди пытались как-то повлиять на происходящее — жаловались в мэрию, но ничего не изменилось.

Своими глазами увидеть мусорный апокалипсис недавно пришлось и жительнице Санкт-Петербурге. Женщина сдала квартиру парню, но что-то пошло не так и обратно она получила не уютное гнёздышко, а настоящую свалку.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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