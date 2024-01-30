Мусорный апокалипсис случился в российском городе. Улицы завалены отходами с прошлого года

Горы мусора появились в Буйнакске ещё в 2023 году, поделились с Baza подписчики. Хуже пришлось тем, кто живёт на Ломоносова. Кстати, это одна из главных улиц городка, с населением около 68 000 человек.

На кадрах, которые выложили местные жители, видно огромное количество мусорных мешков и отдельно лежащих вещей. По их словам, даже была мысль сделать это фишкой для туристов.

Но такой сюрприз вряд ли кому-то понравится. Он привлекает лишь коров, которые пасутся возле свалки.

Люди пытались как-то повлиять на происходящее — жаловались в мэрию, но ничего не изменилось.

Своими глазами увидеть мусорный апокалипсис недавно пришлось и жительнице Санкт-Петербурге. Женщина сдала квартиру парню, но что-то пошло не так и обратно она получила не уютное гнёздышко, а настоящую свалку.