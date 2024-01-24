Забытая хирургами марля за 14 лет свела пациента в могилу

Во время вскрытия из груди покойного достали кусок марли и рентгеноконтрастную нить. Именно инородные тела, а вовсе не киста медленно убивали мужчину на протяжении последних 14 лет.

Как врачи не заметили пропажу марли во время операции и почему никто не видел её на многочисленных исследованиях, возможно, так и останется загадкой. Клинику уже признали виновной в смерти 76-летнего пациента.

Теперь его семья получит компенсацию — около €1,5 млн (примерно 96 млн рублей), сообщило издание Unione sarda.

Ранее мы писали про россиянина, который проглотил вставную челюсть и прожил так 6 лет, пока она его не укусила.