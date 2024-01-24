Опубликовано 24 января 2024, 03:00
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Забытая хирургами марля за 14 лет свела пациента в могилу
Печальная история приключилась с жителем Италии. Мужчина 14 лет назад перенёс операцию. Поначалу он чувствовал себя отлично, но через несколько лет его стал мучать кашель и боль в груди. Врачи решили, что у него в груди выросла киста. Пациента пытались лечить, но безуспешно. Только после вскрытия выяснилась настоящая причина недомогания пациента, которая повергла врачей и его родственников в шок.
Во время вскрытия из груди покойного достали кусок марли и рентгеноконтрастную нить. Именно инородные тела, а вовсе не киста медленно убивали мужчину на протяжении последних 14 лет.
Как врачи не заметили пропажу марли во время операции и почему никто не видел её на многочисленных исследованиях, возможно, так и останется загадкой. Клинику уже признали виновной в смерти 76-летнего пациента.
Теперь его семья получит компенсацию — около €1,5 млн (примерно 96 млн рублей), сообщило издание Unione sarda.
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