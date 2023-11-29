Мужчина пожаловался врачам на головную боль. Оказалось, в его черепе были палочки для еды
Врачи во Вьетнаме удалили из черепа 35-летнего мужчины палочки для еды. В больницу он попал с сильными головными болями и потерей зрения. Каково же было удивление медиков, когда на скрининге они заметили внутри его головы странный инородный предмет. Но ещё больше удивился сам мужчина — он понятия не имел, как в его черепе оказались приборы для еды.
Такие симптомы, как были у мужчины, характерны для травмы головы. Сам он не смог пояснить, когда мог её получить.
На помощь пришли его родственники. Они вспомнили, что 5 месяцев назад мужчину избили в пьяной драке. Видимо, тогда его ударили палочками для еды, которые через нос попали в череп.
Тогда он тоже обращался в больницу, но был уверен, что его ударили ножом в лицо. Ему оказали помощь, а вот палочек не заметили.
Сейчас необычного пациента уже выписали из больницы. Он находится в стабильном состоянии, сообщило Daily Mail.